Laigueglia. Dopo 2 mesi esatti dalla deposizione, è iniziata alle ore 12.45 la schiusa del secondo nido di tartaruga a Laigueglia, presso lo stabilimento Lido, con la nascita al momento di circa 75 tartarughe.

A seguire l’evento, monitorando che la fuoriuscita dei piccoli e il loro tragitto fino al mare proceda regolarmente, sono presenti i biologi dell’associazione Delfini del Ponente, in contatto con il Gruppo Ligure Tartarughe (GLIT).

Il monitoraggio continuerà nelle prossime ore.

Il nido era stato individuato il 25 luglio, grazie alla segnalazione di una volontaria dell’Associazione Delfini del Ponente che aveva notato delle tracce sulla sabbia e aveva attivato la procedura per la verifica del nido.

Solo due giorni fa è stato ufficialmente chiuso il primo nido di Laigueglia, presso i bagni Aurora, in cui sono state trovate 104 uova di cui 99 schiuse e 5 non schiuse, con una percentuale di successo del 95%.

Prosegue il monitoraggio anche dell’ultimo nido ligure, quello di Alassio, condotto dal GLIT con la fondamentale collaborazione dell’associazione Delfini del Ponente.

La gestione dei nidi è affidata al Gruppo Ligure Tartarughe – Acquario di Genova, coordinatore, Arpal, Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e Università di Genova.