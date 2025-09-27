Infrastrutture stradali, Ripamonti e Foscolo (Lega): “Dal Mit oltre 6.6 milioni di euro per il savonese”

Savona. “Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, grazie in particolare all’impegno del viceministro Edoardo Rixi, sono stati ripartiti un totale di 31.115.855 euro per interventi di riqualificazione delle infrastrutture stradali in Liguria”. Lo hanno dichiarato l’assessore regionale Paolo Ripamonti e il capogruppo regionale Sara Foscolo (Lega).

I fondi per il savonese ammontano a 6.610.895 euro: “Si tratta di risorse che saranno utilizzabili dalla Provincia di Savona per diverse opere, nell’ambito di una strategia nazionale che ha assegnato oltre un miliardo di euro dal nord al sud d’Italia. Una cifra ingente che tiene conto delle effettive esigenze di adeguamento della rete stradale gestita dalle Province, frutto di un provvedimento fortemente voluto dal vicepremier e ministro del Mit Matteo Salvini e dal deputato genovese e viceministro del Mit Edoardo Rixi”.

I fondi assegnati alle Province liguri sono stati così ripartiti: Savona 6.610.895 euro; Genova 14.128.258 euro; Imperia 5.496.623 euro; La Spezia 4.880.078 euro.