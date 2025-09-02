Incidente tra due scooter a Loano: due feriti e traffico in tilt sulla via Aurelia

Loano. Incidente nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15, sulla via Aurelia a Loano. Il sinistro avrebbe coinvolto due scooter, che si sarebbero scontrati per cause ancora da accertare.

Lo schianto ha causato rallentamenti e disagi al traffico in entrambe le direzioni di marcia. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Rossa di Loano e gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso.

I due conducenti, rimasti feriti nello scontro, sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

La situazione del traffico è tornata gradualmente alla normalità dopo la rimozione dei mezzi incidentati.