Incidente tra due scooter a Borghetto: due persone ferite trasportate al Santa Corona

Borghetto Santo Spirito. Nella serata di ieri, venerdì 12 settembre, alle 19.50 i Vigili del Fuoco di Albenga sono intervenuti con una squadra a Borghetto Santo Spirito, in via Parioli, per un incidente stradale che ha coinvolto due motocicli. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della scena e hanno collaborato con il personale sanitario per immobilizzare e assistere i due conducenti.

L’impatto è stato particolarmente violento e ha causato il ferimento di entrambi i motociclisti.

Sul posto sono giunti i soccorsi sanitari con la Croce Rossa di Loano e quella di Ceriale, l’automedica Sierra 4 ed una pattuglia dei Carabinieri. Uno dei feriti, che ha perso il casco durante l’impatto, è stato trasportato in codice giallo e ha riportato piccoli traumi agli arti inferiori, un trauma toracico e un trauma cranico.

L’altro conducente, anch’egli in codice giallo, ha riportato un trauma alla gamba e un trauma al bacino. Entrambi sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.