Incidente sulla A10, scontro tra una moto e un furgone: due feriti trasportati in codice rosso al Santa Corona

Pietra/Borghetto. Incidente nel primo pomeriggio di oggi sulla A10, nel tratto tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure, in direzione Savona, per un incidente che ha coinvolto una moto e un furgone.

Ad avere la peggio le due persone in sella alla motocicletta, rimasti gravemente feriti. Entrambi sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul posto sono intervenuti Croce Rossa di Ceriale e Loano, automedica del 118 e vigili del fuoco, oltre al personale operativo di Autostrade.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione. Intanto, sulla carreggiata si sono formati oltre sei chilometri di coda.