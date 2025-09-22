  • News24
Scontro

Incidente sulla A10, scontro tra una moto e un furgone: due feriti trasportati in codice rosso al Santa Corona

Il sinistro è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi tra Borghetto e Pietra Ligure, in direzione Savona

Pietra/Borghetto. Incidente nel primo pomeriggio di oggi sulla A10, nel tratto tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure, in direzione Savona, per un incidente che ha coinvolto una moto e un furgone.

Ad avere la peggio le due persone in sella alla motocicletta, rimasti gravemente feriti. Entrambi sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul posto sono intervenuti Croce Rossa di Ceriale e Loano, automedica del 118 e vigili del fuoco, oltre al personale operativo di Autostrade.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione. Intanto, sulla carreggiata si sono formati oltre sei chilometri di coda.

