Incidente stradale a Celle Ligure, centauro trasferito d’urgenza al pronto soccorso

Celle Ligure. E’ stato trasferito in codice rosso al San Paolo di Savona il centauro di 50 anni che, questa notte, è stato vittima di un incidente stradale a Celle Ligure.

Il sinistro si è verificato pochi minuti prima delle 2.30 lungo la via Aurelia, nella zona di Capo Torre. Stando a quanto riferito, il centauro sarebbe andato sbattere contro un muro per cause ancora da accertare.

Sul posto sono intervenute l’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Verde di Albisola, insieme alla Polstrada.

Viste le sue condizioni e i diversi traumi riportati (specie una grave ferita al piede sinistro), i sanitari hanno ritenuto di trasferire il ferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale savonese e poi il suo trasferimento al Trauma Center del Santa Corona di Pietra Ligure.