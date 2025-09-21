Incidente in A6 e caos in autostrada: scontro tra due auto e traffico in tilt

Agg. ore 13.45. Per fortuna la situazione si è sbloccata e il traffico, seppur con ovvie difficoltà, ha ricominciato a scorrere nonostante i disagi.

Savona. Incidente stradale in A6 questa mattina (21 settembre) e traffico autostradale bloccato.

È successo intorno alle 10,30, nei pressi del raccordo con l’A10, precisamente al chilometro 119+200 tra Altare e bivio A6/A10, in direzione Savona.

Stando a quanto riferito, a scontrarsi, per cause in via di accertamento, sono state due auto, ma per fortuna non ci sarebbero feriti gravi.

Sul posto: un’ambulnaza della Croce Bianca di Altare, i vigili del fuoco e gli agenti della Polstrada per eseguire i rilievi del caso e accertare le responsabilità dell’accaduto.

Si segnalano disagi al traffico anche in A10, tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure, in direzione Genova, con ben 5 km di coda.