Incidente in A6, auto contro guard rail: due feriti

Altare. E’ stato soccorso e trasportato in ospedale il conducente di un’auto rimasto ferito questa mattina in un incidente stradale avvenuto sulla A6, nel tratto tra Millesimo e Altare, in direzionbe Savona. Ferita anche la passeggera che era con lui a bordo della vettura.

Secondo quanto appreso, intorno alle 12.00, il guidatore ha perso il controllo del veicolo andando ad impattare contro il guard rail, quindi è scattato l’allarme con l’intervento sul posto dei militi della Croce Rossa di Cengio, la Croce Verde di Murialdo e il personale del 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari il trasferimento presso il nosocomio San Paolo di Savona.

Stando alle prime informazioni, entrambi i feriti non hanno riportato gravi traumi e le loro condizioni cliniche non destano particolare preoccupazione.

Fortunatamente, nell’ambito della dinamica del sinistro autostradale, nessun altro mezzo è stato coinvolto.

Restano ancora da appuare le cause esatte dell’incidente e i motivi della perdita di controllo del veicolo.