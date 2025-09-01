Incidente in A10, coinvolte due auto: soccorsi mobilitati

Varazze. Incidente nel tardo pomeriggio di oggi sull’autostrada A10, poco dopo il casello di Varazze, in direzione Genova.

Secondo quanto appreso, intorno alle 18.00, si è verificato uno scontro tra due auto, per cause ancora in via di accertamento. Ad avere la peggio sono stati due degli occupanti di una delle vetture coinvolte nel sinistro.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, dei militi della Croce Rossa di Varazze e del 118: i pompieri hanno estratto dall’abitacolo uno dei feriti, rimasto incastrato all’interno del veicolo.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari, per loro è stato disposto il trasporto in ospedale. Stando alle prime informazioni, non ci sarebbero persone rimaste ferite in maniera grave.

Inevitabili le ripercussioni alla viabilità autostradale per consentire l’azione dei soccorritori e la messa in sicurezza del tratto viario: al momento sono segnalati oltre due chilometri di coda tra Celle Ligure e Arenzano.

Resta ancora da appurare l’esatta dinamica dell’accaduto.