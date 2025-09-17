Incidente a Savona, scontro tra due moto e un’auto in via Scotto: una donna in codice rosso in ospedale

Savona. Grave incidente stradale, nella serata odierna (17 settembre), a Savona. È successo in via Scotto, una manciata di minuti dopo le 20.

Stando a quanto riferito, il sinistro ha visto coinvolte due moto ed un’auto, con diversi feriti, di cui uno, una donna, trasportata in gravi condizioni in ospedale.

L’impatto è stato molto violento e immediata la chiamata ai soccorsi, con l’arrivo di numerose ambulanze: Croce Oro Mare di Albissola, Croce Oro Mare di Savona, Croce Bianca e Croce Rossa di Savona.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, la donna che ha riportato le lesioni più gravi (a preoccupare, in particolare, un trauma ad una gamba), è stata trasportata d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Gli altri coinvolti, invece, hanno riportato ferite lievi e se la sono cavata con un codice giallo.

Sul posto anche gli agenti della Polstrada, che hanno svolto i rilievi del caso, per cercare di ricostruire l’esatta dinamica e le responsabilità di quanto accaduto.