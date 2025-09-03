Incendio nella notte alla Frascheri a Bardineto: intervento di vigili del fuoco e soccorsi

Bardineto. Allarme incendio nella notte a Bardineto. È partito, poco dopo mezzanotte, dalla centrale del latte della Frascheri.

Stando a quanto riferito, per cause ancora da accertare, a prendere fuoco sarebbe stato un quadro elettrico.

Il rogo ha dato origine ad una densa coltre di fumo, che ha creato difficoltà ai presenti (almeno 5 persone), che hanno così dovuto allertare i soccorsi.

Sul posto: i vigili del fuoco che, nel giro di poco tempo, sono riusciti a domare l’incendio. Sul luogo dell’accaduto anche due ambulanze, rispettivamente della Croce Verde di Bardineto e della Croce Azzurra di Calizzano, e l’automedica del 118.

Per fortuna, nonostante il comprensibile spavento, per nessuna delle persone presenti è stato necessario il trasporto in ospedale.