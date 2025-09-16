Incendio in via dei Bricchetti a Savona: intervento dei vigili del fuoco

Savona. Incendio nel locale adiacente alla lavanderia e alla cucina di un’abitazione in via dei Bricchetti a Savona.

L’allarme è scattato intorno alle 18 e 30 di oggi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco: all’arrivo della squadra di soccorso le fiamme erano già contenute, ma con un denso fumo sprigionato dal rogo.

L’incendio è stato estinto grazie alla prontezza d’intervento dei pompieri, che successivamente hanno operato per la messa in sicurezza e la successiva bonifica.

Le cause sono ancora in fase di accertamento.

Sul luogo dell’accaduto anche un’ambulanza e personale del 118, tuttavia non si sono registrati feriti o persone rimaste intossicate.