Incendio in via dei Bricchetti a Savona: intervento dei vigili del fuoco

Savona. Incendio nel locale adiacente alla lavanderia e alla cucina di un’abitazione in via dei Bricchetti a Savona.
L’allarme è scattato intorno alle 18 e 30 di oggi.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco: all’arrivo della squadra di soccorso le fiamme erano già contenute, ma con un denso fumo sprigionato dal rogo.
L’incendio è stato estinto grazie alla prontezza d’intervento dei pompieri, che successivamente hanno operato per la messa in sicurezza e la successiva bonifica.
Le cause sono ancora in fase di accertamento.
Sul luogo dell’accaduto anche un’ambulanza e personale del 118, tuttavia non si sono registrati feriti o persone rimaste intossicate.