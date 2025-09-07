Incendio boschivo in località San Bernardo ad Alassio

Nella serata di ieri, intorno alle ore 20:45, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Albenga sono intervenuti per un incendio lungo la strada panoramica di San Bernardo ad Alassio.
Sul posto sono state inviate due squadre con mezzi dedicati all’antincendio boschivo. L’area interessata, particolarmente impervia, ha reso necessario l’impiego di tecniche di manovra con corde per raggiungere il fronte di fuoco.
Grazie alla rapidità d’azione, il rogo è stato contenuto e bloccato poco prima che potesse propagarsi oltre la strada, evitando così conseguenze ben più gravi.
Alle operazioni hanno preso parte anche tre squadre di volontari AIB con nove unità e tre mezzi. Sul posto anche una pattuglia della polizia stradale.
L’area bruciata è di circa 1000mq. La causa dell’incendio è in via di accertamento.
Sono ancora in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza della zona colpita dalle fiamme.