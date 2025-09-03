Inaugurata Antinea III, la barca a vela accessibile a tutti: farà navigare persone con disabilità fisiche e mentali

Savona. È stata inaugurata oggi pomeriggio in Darsena a Savona “Antinea III”, un”imbarcazione accessibile a tutti per far godere del mare anche a chi ha disabilità fisiche e mentali.

Antinea è stata comprata nel 1995 e ceduta ad Assonautica i cui soci hanno collaborato per ripristinarla.

Il progetto, nato nell’ambito della candidatura di Savona Capitale della Cultura, è stato promosso l’Assonautica Provinciale di Savona. Grazie a questa barca a vela, saranno possibili esperienze bellissime di autonomia e integrazione.

“Siamo convinti che questo progetto possa rappresentare un modello virtuoso per il nostro territorio, in grado di coniugare la passione per il mare con valori fondamentali come solidarietà, inclusione e cittadinanza attiva. – sottolinea presidente di Assonautica, Giovanni Bauckneht, che aggiunge orgoglioso – La barca a vela è un valido strumento d’intervento nell’emarginazione sociale, nelle disabilità fisiche e mentali. Sentirsi parte di un team nella conduzione di una barca a vela, relazionarsi con gli altri marinai, in un ambiente ristretto come lo spazio a bordo, eseguendo ordini di manovra e rivestendo ruoli ben definiti, aiuta a ricollocare la persona all’interno di una cerchia, a offrire e ricevere aiuto dai compagni di viaggio e sentirsi parte attiva nella conduzione di una barca”.

“Tutto questo incoraggia a rivalutare il proprio apporto in una comunità e di conseguenza aiuta al miglioramento dell’autostima. – poi aggiunge – Se riusciremo a far tornare anche a un solo ragazzo la voglia di mettersi in gioco avremo avuto successo“.

Inclusione e grande impegno, insomma per un progetto prezioso.

“Le uscite e i laboratori non saranno rivolti soltanto ad adulti ma anche a bambine e bambini, ragazze e ragazzi Per i soci potrà essere anche un importante momento di condivisione dei saperi: raccontare il mare, lo sciabordare dell’acqua sulla chiglia dell’imbarcazione, le emozioni che cambiano con il tempo, l’essere immersi tra cielo e mare, in mille sfumature di blu. Il desiderio è anche quello di inserire delle attivazioni sociali che vivranno la dimensione associativa sotto tutti i punti di vista e impareranno un po’ il mestiere del marinaio avendo cura delle imbarcazioni sotto molteplici aspetti”.

“Gli interventi così ipotizzati aperti a tutti e gratuiti, promuoveranno oltre alla scoperta di un nuovo punto di vista del territorio (dal mare e non dalla spiaggia), anche l’inclusione, la coesione sociale e il dialogo intergenerazionale. Nessuna discriminazione sarà fatta in relazione al genere, alle capacità, al ceto sociale o alla nazionalità di chi chiederà di partecipare. – sottolinea Bauckneht- Da sempre Assonautica si impegna nella difesa e nella salvaguardia dell’ambiente, sia marino che terrestre, e continuerà a trasmettere questi valori a tutti i soci e ai cittadini che saliranno a bordo di Antinea, la nostra barca sociale”.