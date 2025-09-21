In coma farmacologico la donna investita da auto a Cairo: resta in prognosi riservata

Pietra Ligure/Cairo. Resta in prognosi riservata, ricoverata in rianimazione e in coma farmacologico la settantaseienne (originaria di Pareto) investita da un’auto lungo la tratta della Sp 12, tra Altare e Ferrania, vicino alla zona del Parco dell’Adelasia.

Già da ieri, sabato 20 settembre, a incidente appena avvenuto le condizioni della donna, A.F., erano apparse subito gravi tanto che il 118 aveva chiesto l’intervento dell’elisoccorso, decollato da Albenga. La donna era stata trasportata al pronto soccorso del Santa Corona in codice rosso.

La dinamica

La Fiat 500 Abarth, guidata da un quarantenne, è andata dritta in una curva ed è finita sulla donna che stava camminando col marito sul bordo della strada. Stava per imboccare il sentiero che porta nel bosco quando si è vista piombare addosso la macchina senza controllo. Un impatto terribile che non ha lasciato scampo alla donna. Il conducente dell’auto invece è risultato praticamente illeso.

Stando proprio a quanto riferito dalle persone presenti, non si esclude l’ipotesi di una gara clandestina sulle strade valbormidesi. In merito all’episodio è stato aperto anche un fascicolo penale al vaglio degli organi inquirenti.

Stando alle informazioni, infatti, sembrerebbe che la vettura responsabile del ferimento della donna fosse presente ad una raduno, organizzato da privati via social, di Abarth 500.