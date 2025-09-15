“Impegno per Finale” chiede spiegazioni su spese per turismo e consulenze

Finale Ligure. “Abbiamo rivolto una semplice domanda all’assessore Firpo, che dovrebbe essere la competente in materia, ma non ci è arrivata risposta sulla suddivisione dell’imposta di soggiorno. Il silenzio assordante ci ha lasciato stupiti, ci aspettavamo una suddivisione molto semplice ed a grandi linee per i vari eventi estivi, l’attività di marketing, la consulenza per il direttore artistico dei cinque concerti di agosto, contributi ad associazioni ed altre iniziative invece nulla di tutto questo”.

Lo afferma il gruppo di minoranza “Impegno X Finale”.

“Solo il sindaco ci ha spiegato le macrovoci delle spese del turismo (che sono le medesime da anni) ma dai suoi collaboratori di giunta silenzio. Non conoscere la ripartizione della Tassa di soggiorno ci pare cosa assurda per i componenti di un Amministrazione. Cosa e quanto ha destinato la Commissione Locale Turismo? Cosa e quanto ha fatto il Comune?” si chiedono i consiglieri Andrea Guzzi, Clara Brichetto, Marinella Geremia e Francesco Montanaro.

“Anche con riferimento ai 15 mila euro di consulenza alla Fondazione Monferrato on stage silenzio da parte dell’assessore al Turismo. L’iniziativa denominata Vibes comprende una serie di eventi già calendarizzati da tempo (come la Palma D’oro) e non comprendiamo quali costi debba sostenere per questi 6 mesi di attività”.

“Durante il Ferragosto abbiamo assistito ad una promozione di prodotti piemontesi (dolcetto e barbera) che venivano offerti sotto il sole di agosto durante gli eventi finalesi; speriamo non sia solo questo il contenuto di una cosi tanto decantata promozione turistico/culturale che costa ai finalesi. Nessuna risposta chiara e dettagliata neppure su tale questione. Leggiamo sui canali di stampa dichiarazioni a nome del signor Gallo, lo stesso che nel 2024 ha ricevuto 2/3 mila euro di ingaggio per organizzare i primi concerti del Finale Music Festival insieme all’attuale Direttore artistico, e che quest’anno (a detta dell’assessore Firpo) lavorerebbe per la Fondazione Mos per questo progetto semestrale. Un tema che la maggioranza tende a sminuire e si infastidisce alle nostre richieste di chiarimenti. Attenderemo le risposte che come ogni Consiglio ci sono state promesse in fase successive” concludono gli esponenti dell’oppoisizione consiliare.