Il Vado a punteggio pieno dopo tre partite, Roselli: “Vincere aiuta a vincere ma non cambia il nostro modo di fare”

Tris del Vado che batte 1-0 il Derthona e va a 9 punti in classifica. Decisivo il gol di Pisanu dopo 83 minuti in cui i rossoblù, nonostante diverse opportunità piuttosto nitide, non erano riusciti a scardinare la retroguardia di Pietro Buttu. Con un super gol Pisanu riesce però a regalare il terzo successo in tre gare di campionato alla sua squadra, per la soddisfazione di mister Giorgio Roselli, intervistato nel post gara.

“È una delle partite in cui una mia squadra ha costriuto di più da quando alleno“, commenta il tecnico per dare l’idea dell’enorme produzione offensiva del pomeriggio rossoblù. “Ma il calcio non è questo – continua Roselli -, se il Derthona avesse fatto gol nelle occasioni che ha avuto noi avremmo perso: questo sport è bellissimo per questo. Aver costruito tanto mi dà una grande fiducia per il futuro, aver concesso alcune cose me ne dà meno. Dobbiamo costruire, ma rischiando un po’ meno”.

Roselli infatti richiama l’attenzione anche sulle occasioni concesse: “Subire gol è questione di centimetri, palle deviate e calci piazzati. Noi dobbiamo concedere poco all’avversario, non importa non subire gol. La rete di Pisanu è sia imparabile sia ingestibile, la può fare anche un giocatore dell’altra squadra. Ci sono tantissimi giocatori bravi che possono fare queste cose“.

Partenza sprint del Vado, la migliore negli ultimi anni del club rossoblù. Il tecnico però vuole equilibrio: “Vincere aiuta a vincere e le cose positive aiutano per credere ancor di più in quello che facciamo, ma non cambia il modo di fare le cose. È un mondo dove si vedono cose pazzesche, i pareggi non dico che sono quasi scomparsi ma ce ne sono pochissimi. C’è bisogno di equilibrio, la squadra non deve avere fretta di fare gol”.