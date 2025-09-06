Il Savona vince di misura contro il Bragno, Cola arrabbiato: “Non mi va l’atteggiamento, secondo tempo osceno”

Vado Ligure. Arrivano i tre punti per il Savona che batte 2-1 il Bragno. E di solito la prima vittoria stagionale viene accolta con entusiasmo, ma non è questo il caso. “Rabbia” è la parola che meglio descrive il tecnico biancoblù Emanuele Cola dopo questa partita. I gol di Fossati e Zunino portano i tre punti, ma il mister contesta l’atteggiamento di un Savona ancora molto distante dai livelli attesi.

“Oggi sono arrabbiato, non mi va l’atteggiamento – commenta l’allenatore -. Della condizione fisica ho già detto, siamo molto carichi di lavoro. È mancata anche lucidità sotto porta, abbiamo avuto quattro o cinque occasioni clamorose per chiudere la partita, però ci sta. È l’atteggiamento che non va: c’è tanto brontolio, si parla tanto ma si fanno pochi fatti sul campo. Oggi sono proprio arrabbiato, abbiamo fatto un secondo tempo osceno“.

Anche dal punto di vista tattico ci sono state diverse sbavature, come afferma il mister: “Non abbiamo ancora lavorato a pieno, siamo corti, ma questo conta poco. Se noi lavoriamo sui riferimenti non possiamo staccarci da Di Martino di venti metri, perché gli si dà modo di giocare. Non abbiamo tenuto un pallone per far respirare i difensori. Ci sono tante cose che mi fanno capire che non siamo ancora squadra, siamo molto distanti dall’esserlo. Sono un po’ arrabbiato“.

Chiaramente il tempo c’è, la stagione ufficiale è appena iniziata. Sulla condizione dei biancoblù pesano anche una preparazione molto impegnativa, con alti carichi di lavoro, e l’assenza di diversi giocatori (solo oggi sono rientrati Silvestri e Zunino tra i convocati). L’impegno sul campo è necessario per fare i necessari passi in avanti. “I meccanismi si acquisiscono in allenamento – dichiara Cola -, non c’è altra medicina. Bisogna allenarsi nella maniera giusta. È stata una preparazione un po’ diversa dal solito, c’è molta più parte a secco. Alla lunga pagherà, ma per ora siamo molto affaticati. Stiamo lavorando meno su situazioni di gioco e si vede. Poi il fatto di avere nove giocatori fuori ci toglie le possibilità di avere cambi”.