Il Savona si gode Calcagno, difensore goleador: “Corradi e Cola sono molto simili. Capiamo i tifosi”

La prima firma del tris del Savona alla Sampierdarenese è quella di Matteo Calcagno. Difensore goleador – in rete già contro la Baia Alassio alla prima giornata -, il classe 2000 ha aperto le marcature al 10′ con un colpo di testa. L’ex Arenzano è poi intervenuto ai nostri microfoni nel post partita per commentare il match. Queste le sue parole: “L’avevamo preparata molto bene in settimana e siamo partiti forte. Dobbiamo migliorare nella lettura dei momenti della partita, sapere quando spingere e quando rallentare. Però nel complesso è stata una buona partita”.

Calcagno ha poi commentato la protesta dei tifosi biancoblù che ieri hanno mostrato uno striscione per riavere la possibilità di giocare al Bacigalupo. Il difensore ha detto: “La spinta dei nostri tifosi ci dà una grande mano e non averli avuti oggi ci dispiace, però capiamo anche il loro punto di vista e speriamo di averli già domenica prossima”.

Nel proprio curriculum Calcagno vanta l’esperienza con l’Arenzano nella scorsa stagione. Ma tra Corradi e Cola non ci sono particolari differenze, dice Calcagno: “Sono due allenatori con cui mi trovo molto bene, anche dal punto di vista umano. La loro tipologia di gioco è molto simile e sono due persone preparate con una passione immensa per questo sport. Li ringrazio perché Corradi mi ha lasciato e Cola mi sta lasciando qualcosa di importante”. Continuando ad approfondire l’aspetto tattico, il giocatore può agire sia da braccetto nella difesa a 3 – come ha fatto ieri – sia come esterno di centrocampo: “Nella mia carriera ho sempre alternato. Da quinto riesco ad andare al cross più facilmente, però mi trovo bene in entrambi i ruoli”.

Infine un commento sulla prima bozza di classifica del campionato. Il Savona dopo tre giornate è al secondo posto, alle spalle della Sestrese a punteggio pieno. Calcagno afferma: “Noi dobbiamo vivere partita dopo partita, lavorare bene in settimana e affrontare una cosa alla volta. Il campionato è ancora lunghissimo. Dal punto di vista del risultato abbiamo fatto un mezzo passo falso a Masone, ma già oggi abbiamo ripreso la nostra marcia. Non dobbiamo fasciarci troppo la testa e pensare alla classifica”