Il Savona pareggia a Masone. Cola: “Mancata fortuna, partita ben giocata che poteva finire 7 a 2”

Il Savona non va oltre il 2 a 2 sul campo del Savona ma mister Emanuele Cola si tiene stretta la prestazione dei suoi. I biancoblù hanno creato tanto e sono andati spesso vicini alla rete.

“Oggi è mancato solo il goal – commenta l’allenatore -. E un po’ di fortuna. Abbiamo subito due goal subendo un tiro in porta. Loro hanno fatto una partita attenta in ripartenza. Hanno segnato a seguito di un calcio piazzato, in occasione del quale abbiamo lavorato male con la linea, ne abbiamo parlato a fine primo tempo. Sul secondo goal subito, abbiamo perso una brutta palla a centrocampo. Non so se era fallo, i ragazzi mi hanno detto che era netto. Ma poco importante, bisognava fare cinque goal in più e farla finire 7 a 2. Bravo al Masone. Per noi c’è rabbia per due punti buttati via. Meritavamo la vittoria, i ragazzi hanno fatto un’ottima partita”.

Nel finale il Savona ha concesso qualche ripartenza di troppo che avrebbe potuto pagare cara in una domenica non di certo fortunata: “Le ripartenze avversarie le mettiamo in conto visto che giochiamo tutti nella metà campo avversaria. Ci può stare che a volte gli avversari ripartano. Lo mettiamo in preventivo. Sono più le nostre occasioni delle loro”.

Non cambierà l’atteggiamento neanche negli scontri diretti: “Giocheremo così e ci alleniamo così. Siamo consapevoli della nostra forza. Il rammarico è per aver sprecato. Sono molto contento oggi, non come contro il Bragno quando avevamo giocato in modo indolente. I ragazzi devono tenere la testa alta e non in basso perché sono giustamente arrabbiati”.

A fine primo tempo c’è stato il cambio del portiere: “Abbiamo avuto la sfortuna che Moraglio si è fatto male. Ho preferito inserire un vecchio in mezzo al campo e mettere l’under Rosasco in porta. Pirotto è un ottimo profilo, ma i vecchi al momento hanno un’altra qualità. Calcagno è di un’altra categoria. Secondo me dopo il percorso nei professionisti non ha creduto in quello che è veramente. Un ragazzo di un’umiltà incredibile. Gioca terzo e quinto nella stessa partita”.

Infermeria con molti big, a Raja, Silvestri e Briano si sono aggiunti Moraglio e Rignanese: “Raja domani farà delle analisi, si pensa a uno stiramento come l’anno scorso. Moraglio ha sentito tirare nel riscaldamento ma ha preferito giocare lo stesso. Spero che sia solo una contrattura. Da domani perdiamo Rignanese per una lacerazione a un tendine. Oggi ci è voluto essere a tutti i costi ma non è in condizione.