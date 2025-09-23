Il Savona frena contro il Masone, Schirru recrimina sul secondo gol subito: “Rete che arriva da un possibile fallo”

A un Savona sprecone non bastano i due gol segnati contro il Masone. La sfida tra neopromosse è terminata 2-2, con i biancoblù che non sono riusciti a concretizzare le due situazioni di vantaggio. Una partita stregata, come afferma il capitano degli Striscioni, Michele Schirru: “Abbiamo creato tanto, ma ci sono anche gli avversari. Abbiamo fatto tanti tiri in porta, potevamo fare tre o quattro gol, ma non ci è andata bene. Loro sono stati bravi a sfruttare i due tiri che hanno fatto”.

Nella lente dell’ex Celle Varazze c’è anche la dinamica che porta al secondo gol del Masone, realizzato da Merialdo. “Il secondo gol arriva da un nostro errore – commenta Schirru -. Secondo me però nasce da un contatto che, visto i falli fischiati nel primo tempo, poteva essere sanzionato. L’arbitro ha deciso così e abbiamo preso una ripartenza che ci ha fatto male”.

Staccandosi dalla partita e portandosi sul lato emotivo, Schirru sottolinea l’importanza di essere il capitano di una società storica: “È un orgoglio, bisogna essere fieri. Sono orgoglioso della fascia da capitano, con il Savona è sempre bello”. Il prossimo appuntamento del Savona sarà domenica alle 18:00, contro la Sampierdarenese, squadra sulla carta competitiva ma ancora a zero punti in classifica.