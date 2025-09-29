Il premio “Città di Pietra Ligure” alla festa del vino di Offenburg

Nell’ambito delle iniziative sul gemellaggio Pietra Ligure-Offenburg, una delegazione pietrese ha partecipato alla 66° Ortenauer WeinFest – Festa del Vino -, con la consegna il premio “Città di Pietra Ligure” alla principessa dell’Ortenauer WeinFest 2025.

In occasione dell’evento, che tradizionalmente si tiene ogni anno presso la città di Offenburg, la rappresentanza del Comune di Pietra Ligure, composta dal consigliere delegato alla protezione civile Gaia Cavalleri e dal consigliere delegato alla sicurezza Umberto Bona, accompagnata dal presidente del Comitato per il gemellaggio Pietra Ligure/Offenburg Silvano Ferrua, è stata nel fine settimana appena trascorso in visita ufficiale a Offenburg.

Come da tradizione, l’Ortenauer WeinFest è culminata, venerdì, con l’elezione della principessa dell’Ortenauer WeinFest, incoronando per il 2025-2026 Karina Roth, e la consegna, per mano del consigliere Cavalleri, del premio della “Città di Pietra Ligure, ovvero un soggiorno di una settimana nella località pietrese.

La delegazione, come sempre accolta con tanta amicizia dal sindaco di Offenburg Marco Steffens, dal Circolo dell’Amicizia e dal suo presidente Jess Haberer, ha avuto modo di visitare non solo il bel centro storico di Offenburg ma anche la celebre cittadina medievale di Gegenbach, edificata ai margini della Fosresta Nera, e le splendide colline circostanti con i bei vigneti della zona di Durbach con la splendida cantina sociale.

“L’Ortenauer WeinFest è sempre una piacevole occasione per continuare a rafforzare lo storico legame tra le nostre due comunità – commentano Cavalleri, Bona e Ferrua -. Un legame, quello tra Pietra e Offenburg che da ben 18 anni continua a consolidarsi e una storia, quella della nostra amicizia, che continua a irrobustirsi attraverso il moltiplicarsi di scambi turistici, sociali, culturali e sportivi, ma anche di tanta fratellanza, solidarietà e vicinanza. Una storia che è quasi prossima a festeggiare il suo ventennale, che cade nel 2027, e che continua ad allargarsi coinvolgendo sempre più persone e realtà ma anche i nostri territori limitrofi”.

“Grazie per la sempre impeccabile accoglienza e non vediamo l’ora di ospitare a Pietra e nella nostra splendida Riviera principessa dell’Ortenauer WeinFest 2025!” concludono.