Dopo aver vinto due campionati di fila, Prima Categoria e Promozione, il Millesimo dell’ambizioso presidente Eros Levratto non intende recitare un ruolo da comprimario in Eccellenza.

Il primo indizio è stato il mercato, di livello, mentre il secondo l’esordio sul campo del Pietra Ligure. Al De Vincenzi è arrivata una sconfitta solo di misura, 2 a 1, contro una delle pretendenti al titolo. Per la prova c’è ancora tempo, ma il 3 a 1 rifilato all’Athletic Club Albaro sembra confermare le buone impressioni.

La formazione di mister Fabio Macchia è andata in vantaggio al 5′ con Piccardo. I genovesi hanno pareggiato subito, tre minuti più tardi, con Caramello. Il giallorossi sono riusciti ad andare a riposo in vantaggio grazie alla rete di Gualtieri al 38′. Il sigillo finale è stato messo a segno da Totaro al 90′.

Millesimo: X. Conde, F. Siri, S. Guarco, M. Latini, M. Cigliutti, A. Vittori, E. Totaro, J. Lazzaretti, S. Piccardo, R. Villar, M. Gualtieri A disposizione: L. Canevari, T. Cappellari, T. Casassa, M. Rolandi, F. Bovio, A. Sicca, I. Bogarin Martinez, Y. Vittori, N. La Rosa. Allenatore: Fabio Macchia

Athletic Club Albaro: L. Bartoletti, N. Maura, A. Pozzolini, L. Di Pietro, A. Gaspari, N. Martino Gualtieri, M. Caramello, D. Kurti, S. Balestrino, S. Pagano, G. Marrale. A disposizione: M. De Caroli, G. Lembo, F. Pacciani, D. Provenzano, G. Cannella. Allenatore: Manuel Rimassa.