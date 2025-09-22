Il Masone ferma il Savona. Domenica super per Parodi: “Pareggio meritato, siamo forti mentalmente”

Il bello di una partita di calcio è che si presta a diverse letture. Ha ragione mister Emanuele Cola quando dice che il Savona avrebbe meritato la vittoria per la mole di occasioni create. Ma non ha torto nemmeno il difensore del Masone Matteo Parodi che considera meritato il pareggio evidenziando la capacità dei suoi di essere stati cinici in avanti e generosi in difesa. D’altronde, la differenza di investimenti e, quindi, di qualità in campo era evidente.

Una domenica magica per il difensore, che ha segnato di testa il primo goal dei suoi e poi dato il via all’azione del definitivo 2 a 2 di Merialdo conquistando un pallone a centrocampo.

“Giocare questa partite è un privilegio – commenta -. L’abbiamo preparata nel modo giusto. Siamo andati in difficoltà concedendo loro qualche palla goal. Loro muovono bene la palla da un lato all’altro. Ovvio, i due goal che abbiamo concesso potevano essere evitati ma quando gli avversari sono spesso, sempre nell’area di rigore non è mai facile. Ora ci aspetta la Baia Alassio, con questo spirito potremo toglierci soddisfazioni nel prosieguo del campionato”.

“Spesso, come l’anno scorso, reagiamo solo una volta andati in svantaggio – prosegue -. Ma siamo forti di testa e non molliamo mai. Puntiamo sempre a riprendere la partita, ce l’abbiamo fatta spesso l’anno scorso. Oggi l’abbiamo recuperata e penso che sia un punto meritato per l’andamento della partita”

“Sappiamo che sarà un campionato difficilissimo – conclude -. L’anno scorso giocavamo per vincere, quest’anno l’obiettivo è la salvezza ma è bello giocare contro squadre come Savona, Finale, Sestrese, Praese… È un campionato bello e affascinante e cercheremo di portare ogni domenica più gente possibile al campo“.