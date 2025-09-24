Il marito e l’alieno

“C’è chi dice che la filosofia non serva a nulla, imbecille, tutta la sua vita è conseguenza della vittoria del pensiero socratico platonico su quello tragico, quello onesto e coraggioso dei primi pensatori. L’ultimo degli sciocchi ha la certezza di affermare una verità, tanto condivisa quanto incontrovertibile, sostenendo che esistono valori assoluti, principi immutabili, ma basta, smettiamola di cercare di definire l’amore e proviamo ad avere il coraggio di amare”. Il mio carissimo amico Gershom Freeman ha una capacità di cambiare registro nel corso delle nostre chiacchierate enologiche davvero formidabile, per esempio, la frase che ho citato in apertura è appena di poco successiva a una storiella buffa che provo a riportare spero senza comprometterne l’efficacia satirica: “Un marito torna a casa prima del previsto e trova la moglie poco vestita e il letto sfatto, insospettito si mette a cercare in ogni angolo dell’appartamento quando, aprendo un’anta dell’armadio, vi trova un uomo tutto nudo. “E lei chi è? – chiede – che ci fa qui dentro?” “Sono un alieno – risponde pronto questo – e sto aspettando di essere teletrasportato sulla mia astronave” “Ma che razza di risposta è mai questa?” si infuria il marito. “E che razza di domanda è mai la sua?” replica l’abitante dell’armadio. Difficile comprendere il nesso? Forse nemmeno tanto. Il marito della storiella conosce già la risposta eppure rivolge la domanda esattamente alla persona meno indicata, non soddisfatto di tanta stupidità, contesta la risposta che riceve e, direi legittimamente, viene ripreso come merita; l’imbecille dell’aforisma gershomiano di apertura vorrebbe tanto essere rassicurato, ricevere garanzie valoriali e concettuali che lo sollevino dalla responsabilità di scegliere, in altre parole, sta implicitamente chiedendo di essere ingannato, per poter credere fondata, forse perché condivisa dai più, una falsa verità più piacevole. In fondo ciò che accomuna i due protagonisti è che, mutatis mutandis, avvertono il disagio, la mancanza di solide certezze al di fuori di sé, vorrebbero poter evitare di affrontare il problema ma non sono abbastanza stupidi per non avvertirlo, né sufficientemente coraggiosi per farsene carico: come non ricordare l’analisi denuncia di Erich Fromm in Fuga dalla libertà?

Solo una nota a margine: l’analisi di Fromm è rivolta ai totalitarismi del 900 ma, almeno così sembra a me, conserva una altissima valenza attuale se pensiamo che i nuovi totalitarismi, ideologici, comunicativi, sottoculturali, figli del web e degli algoritmi, non possono essere definiti meno pericolosi di quelli dichiaratamente politici di allora, forse più difficili da riconoscere, ma quanto simili come fondamento: il terrore di assumersi la responsabilità e il coraggio di un “pensiero altro”. Il decadere della capacità conversazionali, lo svilirsi delle competenze lessicali e dialogiche, la scomparsa di ogni disponibilità all’ascolto intelligente, l’urgenza da tifoseria di individuare un nemico per meglio sapersi, la superficialità di una fede dogmatica nelle proprie verità, quanti aspetti accomunano realtà distanti un secolo o poco meno, eppure abbiamo ancora pseudo intellettuali che riciclano definizioni superate dai tempi e non ne riconoscono il volto così attuale e così antico. Come promesso: solo una nota a margine e torniamo al tema. Una delle innumerevoli ragioni di indispensabilità della filosofia richiede un chiarimento a monte: un conto è la storia della filosofia che può e deve essere propedeutica al “fare filosofia”, altro è la filosofia che è il prodotto sempre nuovo della inestinguibile voglia di comprendere peculiare della specie. E ancora: un conto è studiare e comprendere domande e risposte di grandi pensatori, altro è essere in grado di porre le domande più acuminate e coraggiose e, di conseguenza, porsi coraggiosamente alla ricerca di risposte che potrebbero anche non piacere; torna alla mente l’Oscuro quando afferma “Non troverai mai la verità, se non sei disposto ad accettare anche ciò che non ti aspettavi di trovare” (una precisazione per i tanti “iniziati e filologi” che so che mi leggono e in taluni casi mi hanno giustamente ripreso, preciso che si tratta di una moderna versione di un frammento, il numero 18, che nella severa traduzione di Luciano Parinetto suonava così: “nell’insperato/chi non ha speranza/ non troverà/ traccia non ha/ o pertugio” e in altre traduzioni meno criptiche diviene “Se non ci si aspetti, l’inaspettato non si ritroverà, esso che non lascia tracce né varchi”).

Il mio buon amico Friedrich W. Nietzsche afferma, in “Su verità e menzogna in senso extramorale”, che “le verità sono illusioni di cui si è dimenticata la natura illusoria, sono metafore che si sono logorate e hanno perduto ogni forza sensibile, sono monete la cui immagine si è consumata e che vengono prese in considerazione soltanto come metallo, non più come monete”, lo so, è un bisogno comune quello di credere che esista una sola verità, è destabilizzante essere gettati nel vortice della soggettività, la legge, lo stato, la religione, la scienza, sono tutte formule per ovviare e sconfiggere l’horror vacui della responsabilità individuale o collettiva che sia. Un apparente rimedio, in realtà ancor peggiore della perniciosa soluzione sopra descritta, è l’arroganza della supponenza, l’egocentrismo superficiale dell’ignorante che non ha e non vuole avere dubbi, che decreta orgoglioso “Io la penso così e non cambio idea”. Ma lasciamo a margine questi pochi inutili che, è certo, mai si accosteranno a queste righe, e riprendiamo la nostra riflessione tornando alle acrobazie logiche dell’amico Gershom e, in particolare, a quando esorta: “smettiamo di cercare di definire l’amore e proviamo ad avere il coraggio di amare”. L’apparente paradosso logico consiste nella premessa condivisa dai più che, se non si definisce l’oggetto, non è possibile parlarne con cognizione. In buona sostanza: se non ho ben chiaro cosa sia da intendersi per amore come posso sapere se amo e sono amato? Credo, al contrario, che vadano rovesciati i termini del “sillogismo”, se non scopro di amare come posso pensare di riflettere sull’amore, cioè il sentimento che sto inverando con la mia esperienza? Dove, va da sé, per esperienza non rappresento l’incontro con l’altro da sé ma con l’atto creativo di cui è capace solo l’uomo.

Qualche settimana fa un gruppo di miei ex studenti mi è venuto a trovare per bere qualcosa insieme e chiacchierare, per l’occasione, come capita spesso, mi sono state rivolte domande che, forse, una volta, prigionieri dei ruoli, sarebbero state improbabili; bene, una delle richieste è stata più o meno “Caro prof, hai sempre detto di essere anarchico ma non hai mai voluto definire l’anarchia; come puoi sostenere di esserlo se non dopo aver detto di cosa si tratta?” Ho provato a rispondere come probabilmente avrebbe fatto anche l’amico Gershom in relazione alla citazione di apertura: “Sei mai stato innamorato? Addirittura lo sei? Meglio ancora, sapresti definire l’amore? Ricordati che una definizione deve possedere un valore assoluto e non contingente che altrimenti diverrebbe opinione… il tuo silenzio è prova d’intelligenza; questo significa che hai dei dubbi sul fatto che ami? Ebbene, allo stesso modo io non ho dubbi sul fatto che io sia anarchico e, proprio per quello, mi rifiuto di ingabbiare nelle regole di un linguaggio che è al servizio di un sistema, culturale, di potere… insomma, è contraddittorio definire qualcosa che vuole essere ed è libero da vincoli”. Questo non mi ha sollevato da ulteriori chiarimenti che risparmio al lettore e torniamo al marito che chiacchiera con l’alieno: è innamorato? Ha deciso che chi ama non fa sesso con altri? Ha chiesto alla sua compagna se lei condivide il suo modo di amare? Si sta preoccupando della propria umiliazione e non della felicità di chi sostiene di amare? Quello che è evidente è che sta rivolgendo alla persona sbagliata una domanda stupida e, ne sono certo, chi mi legge conosce la domanda importante e anche a chi rivolgerla.

