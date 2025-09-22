Valbormida. Il maltempo si è abbattuto con forza sulla Val Bormida, colpita da un violentissimo temporale autorigenerante questa mattina (22 settembre), poco dopo le 5.

Ma tra le 22 di ieri sera e le 7 di questa mattina si sono registrate cumulate molto significative: in particolare, a Dego sono caduti fino a 413 mm di pioggia in 8 ore, 111 mm in un’ora.

Il fiume Bormida ha superato il secondo livello di guardia provocando parziali esondazioni. Oltre che a Dego e a Cairo Montenotte, allagamenti diffusi e frane si sono registrati anche a Piana Crixia, Carcare, Mallare.

Centinaia le telefonate ai vigili del fuoco che stanno operando sul territorio anche per trarre in salvo alcune persone rimaste bloccate nelle auto sommerse dall’acqua.

Sospeso il traffico ferroviario a S.Giuseppe di Cairo (linee Savona/Alessandria e Savona/Torino). Interrotta anche la linea Breil -Ventimiglia. Sulla Ventimiglia-Genova la circolazione è fortemente rallentata tra Pietra Ligure e Finale Ligure. Rallentamenti anche sulla ⁠linea Genova-Torino tra Arquata Scrivia e Novi Ligure.

Non mancano le difficoltà anche per i servizi pubblici, complici diversi black out, con la corrente che è saltata in alcuni centri.

In questi minuti la parte più intensa della perturbazione sta interessando l’alta Val Bisagno e la Val Trebbia, tra Lorsica e Barbagelata; ci sono poi nuclei temporaleschi anche nelle zone di Varese Ligure e alle Cinque Terre. Permane l’allerta arancione, la più grave per i temporali, fino alle 13 di oggi sul ponente e fino alle 15 sul resto della Liguria.

Nelle prossime ore, in mattinata, è atteso il passaggio del fronte principale, con temporali forti e persistenti. La sala operativa della Protezione civile sta monitorando l’evolversi della situazione, in costante contatto con i sindaci e i volontari sul territorio.

LE STRADE INTERESSATE

Presenza di massi sulla variante del Vispa, che è stata chiusa al traffico. Una frana si è verificata anche a Bragno, mentre il sottopasso di San Giuseppe risulta allagato e chiuso. Corso Dante e piazza XX Settembre a Cairo sono sott’acqua, così come la zona di Dego.

Si segnalano pesanti allagamenti anche all’interno della la Galleria Fugona, che da Altare porta sulla Sp29. (QUI trovi l’articolo con le principali chiusure e problematiche legate alla viabilità).

LA NOTA DI ARPAL: “ALLAGAMENTI DIFFUSI IN VAL BORMIDA”

Di seguito l’ultima nota pubblicata da Arpal: “Sembra essersi sfaldata la struttura stazionaria che per circa nove ore ha interessato la Val Bormida: il pluviometro di Dego ha raggiunto i 413 mm (1mm=1 litro per metro quadrato di terreno) di cumulata (in 8 ore), mentre la Bormida ha superato il secondo livello di guardia a Carcare (dove è in discesa) e a Piana Crixia, dove sta ancora crescendo”.

“In zona si segnalano allagamenti diffusi e criticità alle sedi stradali: prestare la massima attenzione agli allagamenti in corso e non solo ai torrenti più piccoli, che rispondono a simili intensità in maniera repentina. Il terreno è completamente saturo per via della stazionarietà dei fenomeni, e non è più in grado di assorbire ulteriore pioggia”.

Articolo in aggiornamento