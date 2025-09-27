Il Lions Club Savona Torretta propone una giornata di screening gratuiti per la prevenzione dell’Alzheimer

Savona. In occasione della Settimana della Salute Mentale e del Benessere, il Lions Club Savona Torretta organizza una giornata di screening gratuiti dedicati alla prevenzione dell’Alzheimer, in programma sabato 11 ottobre 2025, presso la residenza protetta “Marina Bagnasco” (in salita Schienacoste a Savona).

L’iniziativa prevede la somministrazione dell’MMSE (Mini Mental State Examination), un test neuropsicologico breve e standardizzato che consente di valutare funzioni cognitive come memoria, orientamento, attenzione, linguaggio e abilità esecutive. Lo scopo è individuare precocemente eventuali segnali di deterioramento cognitivo e promuovere una maggiore consapevolezza sulla salute mentale nella popolazione.

“Con questa iniziativa vogliamo offrire un servizio concreto alla comunità, perché la prevenzione e l’attenzione alla salute mentale sono fondamentali. È un impegno che sentiamo come Lions: essere vicini alle persone e contribuire al loro benessere”, dichiara Roberto Rosa, presidente del Lions Club Savona Torretta.