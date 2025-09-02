Il giorno dopo l’ondata di maltempo ad Albisola, il sindaco Garbarini: “Prevenzione e organizzazione hanno mitigato i danni”

Albisola Superiore. Il giorno dopo l’ondata di pioggia che ha colpito anche Albisola, il sindaco Maurizio Garbarini fa il punto della situazione e mostra due foto del rio Basco: quella di oggi, e quella di ieri, primo settembre. “A distanza di quasi 24 ore dall’evento meteorologico repentino e intenso che ha colpito il nostro territorio e i comuni limitrofi, si può notare dalla prima foto (scattata oggi pomeriggio) come gli scenari cambino con una velocità quasi incredibile. Ma proprio solo con la prevenzione e l’organizzazione – sottolinea il primo cittadino – si può cercare di mitigare eventuali danni collaterali ancor più ingenti di quelli che potrebbero verificarsi”.

“Ieri pomeriggio, in stato di allerta gialla, grazie alla corrispondenza in tempo reale con la sala operativa di Arpal Liguria, è stato possibile prestare maggiore attenzione alla cella temporalesca sopra Albisola e nell’immediato entroterra che, in soli 10 minuti, ha riempito i principali rii e torrenti ed in particolar modo il Rio Basco che, fortunatamente, ha solo sfiorato gli argini e con una fuoriuscita progressiva ma di lieve entità ha allagato il tratto di via Della Rovere senza provocare danni”.

Le criticità che si sono venute a creare: “I maggiori disagi si sono rilevati sulla SP 2 Albisola Superiore-Ellera con la caduta di materiale roccioso sulla sede stradale, in particolar modo uno smottamento di terra e pietre che hanno invaso la carreggiata appena dopo il centro abitato, all’altezza dell’ex ristorante ‘Da Marietta’. Altre criticità nelle strade vicinali che portano ad alcune località della frazione di Ellera, tra cui alcune interruzioni per le località Mulino di Galò, Parvin e Brigna” aggiunge ancora il primo cittadino.

“E’ stato possibile contenere le conseguenze grazie all’intervento tempestivo della Polizia Locale, dei volontari della Protezione Civile AIB Albisola e delle squadre di cantonieri della Provincia di Savona alla presenza degli assessori Ottonello e Sprio. Già questa mattina i tecnici del Comune hanno effettuato una serie di minuziosi sopralluoghi per prevedere una stima dei lavori di ripristino da effettuare. Sono state ore concitate, ma risolte meno peggio di quanto sarebbe potuto accadere”.

“I commenti si sprecano su cosa si sarebbe dovuto fare e cosa c’è da fare ogni volta, ma ciò che occorre tenere presente e che tutte le diramazioni di allerta meteo vanno prese con la dovuta considerazione, in quanto alcuni fenomeni meteorologici sono caratterizzati da forte variabilità e intensità a seguito anche delle condizioni climatiche stagionali in virtù, principalmente, di uno spirito di auto-protezione” conclude il sindaco Garbarini.