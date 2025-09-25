Il Finale passa ai quarti, Tona: “Obiettivo che ci eravamo posti, da capitano posso solo essere orgoglioso”

Ceriale. Sorride Marc Tona al termine dei novanta minuti, il capitano del Finale suona la carica ai suoi per aver raggiunto i quarti di finale della competizione. Un girone decisamente ostico, la squadra di Alessi e Monteforte ha scacciato ogni dubbio agli addetti ai lavori: questo Finale sarà decisamente difficile da battere.

Sotto la loro guida la squadra giallorossa è rinata dopo anni difficili, e l’inizio di stagione dà ragione alle statistiche: mai una sconfitta in coppa, due vittorie e un pareggio, una vittoria e una sconfitta di misura in campionato. Piccolo passo falso in Promozione contro l’Albissole, squadra che i finalesi affronteranno ai quarti di finale di Coppa Italia.

“È una grande soddisfazione passare il turno, continuare a dare risultato”, è felicissimo il capitano giallorosso: “Non perdere e passare il turno di coppa era un obiettivo che ci siamo posti noi giocatori. Non è stato facile, soprattutto oggi, il Ceriale ha disputato una grande partita. Avevamo due risultati su tre, ci siamo abbassati tanto e creato un blocco. Punizione a parte di Mariani, tra l’altro una grande giocata, abbiamo sofferto poco e, in quei pochi frangenti, siamo stati bravi a soffrire“.

“Passare così il turno è ancora più bello, c’è più soddisfazione – continua Tona -. Magari al mister non piacerà questo tipo di gioco, a lui piace dominare la partita e avere sempre la palla, ma ci saranno momenti in cui dovremmo abbassarci durante la partita e concedere il pallone. Personalmente sono molto contento della prova della squadra, anche di chi ha potuto esprimersi meno e oggi ha trovato spazio, durante l’anno ci sarà bisogno di tutti, ne vado fiero sia da capitano che da compagno di squadra”.

A che punto è il Finale? Ecco la sua risposta: “Questa squadra è un’incognita piacevole. Abbiamo ancora tanto da esprimere, questi risultati positivi ci aiuteranno. Questa squadra darà filo da torcere a tutti e farà divertire chi ci verrà a vedere, su questo punto non ho dubbi”.