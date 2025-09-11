  • News24
Verso il campionato

Il Finale esordisce bene in Coppa ma Ballone non abbassa la guardia: “Il campionato è un’altra cosa”

Il centrocampista ha segnato su punizione nella vittoria contro la Baia Alassio. Domenica la prima in campionato contro l'Albissole

Comincia domenica, al Borel, il cammino del Finale in Promozione. Dopo le due vittorie in Coppa, la squadra di Diego Alessi guarda con fiducia all’esordio contro l’Albissole. Il precampionato è stato positivo e suggellato dal successo 4-2 contro la Baia Alassio nel match dell’ultima domenica. Tra i marcatori, Leonardo Ballone, autore di una punizione perfetta. Il centrocampista ha poi commentato la gara ai nostri microfoni.

L’analisi di Ballone: “Siamo partiti un po’ contratti, eravamo frettolosi con la palla. Nel secondo tempo siamo riusciti a essere più tranquilli, abbiamo gestito meglio il possesso e trovato gli spazi. Sono contento della punizione”.

La nota negativa della serata è senz’altro la serie di imprecisioni, soprattutto nel primo tempo, che i giallorossoblù hanno commesso: “I due gol vengono da errori nostri – commenta Ballone -. Ci lavoriamo tanto e infatti abbiamo fatto dei passi in avanti, però dobbiamo ancora migliorare”. Il centrocampista poi conclude guardando con fiducia alla sfida di domenica: “Partiamo con il piede giusto. Le due vittorie di Coppa ci aiutano per il morale, ma il campionato è un’altra cosa e lo sappiamo tutti“.

