Il Comandante Agostino Gallo lascia la Capitaneria di Porto di Varazze: arriva il Luogotenente Fabio Paita

Varazze. Sono stati cinque anni importanti quelli del comandante Agostino Gallo al timone dell’Ufficio Locale Marittimo di Varazze. Lascia l’orizzonte della città, infatti, per fare ritorno alla Capitaneria di Porto di Savona.

Da oggi subentra il Luogotenente Fabio Paita, proveniente dalla Capitaneria di Porto di La Spezia.

“In questi 5 anni intensi di servizio – ci racconta – ho avuto modo di conoscere e apprezzare la comunità di Varazze, con le sue molteplici sfaccettature. Ringrazio il Sindaco e tutta l’amministrazione comunale per la fattiva collaborazione. Tutte le associazioni e, in particolare, l’Anmi”.

Poi Agostino Gallo, aggiunge: “Varazze ha un bellissimo porto, un litorale marino prezioso, penso a lungomare Europa, ed è per me un onore essere stato il comandante del porto. Ringrazio i miei colleghi di ufficio per il prezioso supporto che mi hanno dato e auguro al mio successore ‘Buon Vento’ per il suo nuovo incarico”.