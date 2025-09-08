Il circolo ingauno di Fratelli d’Italia promuove l’incontro pubblico “La salute di Albenga”

Albenga. Il circolo di Fratelli d’Italia di Albenga promuove un incontro pubblico dal titolo “La salute di Albenga”, in programma martedì 9 settembre 2025 alle ore 19 in Vico alla Piazza S. Francesco, 13.

L’evento vedrà come relatore il dott. Teresiano De Franceschi, già Direttore di Medicina Interna 1\dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga, in pensione dal 2022, mentre la moderazione sarà affidata a Maurizio Natoli. L’incontro rappresenta un’occasione di approfondimento e confronto sull’ospedale di Albenga e sul suo Punto di primo intervento (Ppi), tornato recentemente al centro del dibattito pubblico: la Regione ha infatti annunciato che, a partire dal 1° settembre 2025, il Ppi sarà operativo 12 ore al giorno, mentre nelle ore notturne sarà attivo un Ambulatorio di Continuità Assistenziale.

“La sanità territoriale è un tema di primaria importanza per la comunità, e per questo abbiamo ritenuto fondamentale organizzare un incontro aperto ai cittadini, con il prezioso contributo del dottor De Franceschi, professionista di grande autorevolezza e stima”, dichiara Roberto Crosetto, presidente del circolo Fratelli d’Italia di Albenga. L’iniziativa si propone di fornire informazioni chiare, aggiornate e concrete, permettendo ai cittadini di comprendere le novità e di confrontarsi direttamente con esperti del settore sanitario locale”, si legge in una nota.

Ingresso libero. Partecipazione aperta a tutti i cittadini interessati.