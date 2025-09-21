Il circolo Boca Padel Savona sale in serie C: sconfitto il Bogliasco nella sfida per la promozione

Il circolo Boca Padel Savona sale in serie C: ieri nella partita di ritorno a Bogliasco, le ragazze del mister Davide Sergo hanno raggiunto la storica promozione contro la formazione del Bogliasco Padel.

Una cavalcata partita nel mese di maggio contro l’Arenzano e proseguita fino a sabato 20 settembre, dove le ragazze del Boca hanno potuto festeggiare una promozione tanto storica quanto inaspettata.

Il team composto da Isabella Bizzo, Annamaria perfetti, Alessia Pollo, Ilaria cretti, Debora viglizzo, Michela Magliano, Marta Sorrenti e Sara Tilocca si sono imposte nella gara di andata per tre partite a zero e ieri, nel ritorno hanno vinto la seconda partita, assicurandosi così la vittoria finale.

Per il prossimo anno punteranno a rimanere nella categoria, con un occhio, chissà, alla serie cadetta, con l’auspicio che quelche sponsor possa accorgersi di loro e dei loro successi sportivi.