Il CEA Riviera del Beigua e i “Punti Blu” con il Campo Solare di Spotorno

Spotorno. Si sono conclusi, giovedì 21 agosto, gli incontri tra Centro Educazione Ambientale e alla Sostenibilità Riviera del Beigua e i bambini del Campo Solare del Comune di Spotorno, organizzati in sinergia con il settore ambiente del Comune di Spotorno. Il campo solare è sostenuto da Comune e Opera Pia.

Durante i quattro incontri, suddivisi tra luglio e agosto, i bimbi “hanno potuto cimentarsi in diverse esperienze educative volte a capire ciò che la superficie del mare nasconde”.

Inoltre, questi incontri “sono stati occasione per approfondire che cos’è e come si struttura un ecosistema marino: tra animali colorati, prede e predatori straordinari e giochi di squadra, i piccoli partecipanti hanno imparato a riconoscere alcune delle principali specie marine presenti sui nostri fondali e avere più coscienza sia dell’ambiente sia della rete trofica che li circonda”.

L’occasione ha permesso infine di “effettuare delle piccole uscite di snorkeling per osservare dal vivo i pesci presenti nei primi tratti di mare”.

I campi solari rappresentano, per vari motivi, un’esperienza fondamentale nello schema educativo dei bambini. Attività all’aria aperta e in un contesto naturale come quello del mare e della costa, stimola in loro maggiore curiosità e voglia di sapere.

“Si ringraziano gli educatori del Campo Solare di Spotorno per il prezioso supporto dimostrato”.