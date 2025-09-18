Il calciomercato dei dilettanti si muove ancora: Piazzai per il Bardineto, Pulerà per il Borghetto

Si muove ancora il calciomercato dei dilettanti savonesi. In questi ultimi giorni sono arrivate altre novità, in questo caso dalla Prima e Seconda Categoria.
Il Borghetto ha ufficializzato Tommaso Pulerà, difensore classe 2005 ex Pontelungo e Settore Giovanile dell’Albenga. Il Bardineto, invece, inserisce in rosa il centrocampista ex Soccer Borghetto Gabriele Piazzai.
Novità sul lato tecnico, invece, per il Mallare: Giuseppe Parisi è il nuovo collaboratore tecnico di mister Pansera.
