Il Bragno spaventa il Savona, Gamba: “Nessun timore reverenziale, proviamo a salvarci”

Non sono arrivati punti, ma poco importa trattandosi di Coppa Italia di Promozione, che è una coppa liguria a tutti gli effetti. Quello che conta, specialmente in casa New Bragno, è l’aver tratto buone indicazioni in vista del campionato che comincia la prossima settimana. Il valbormidesi sfideranno in casa la Sampierdarenese. La partita contro il Savona è finita 2 a 1 per gli Striscioni, ma i biancoverdi sono andati vicini al pareggio grazie al goal di Bartolomeo Gamba e a un’occasione costruita bene da El Bouchi ma parata da Rosasco.

“Segnare è sempre bellissimo – commenta Bartolomeo Gamba, farlo contro il Savona vale qualcosa di più. Abbiamo creato anche nel primo tempo, ma nel secondo abbiamo fatto di più. Non siamo riusciti a finalizzare un’altra bella occasione”.

“Il Bragno ha sempre avuto tanti giovani, quest’anno ancora di più perché tanti giocatori vecchi ci hanno lasciato. Ci troviamo bene e qualche tassello di esperienza c’è“, prosegue.

Gruppo giovane ma mister decisamente esperto: “Mi trovo molto bene con Ferraro. Pretende molto e cerca sempre di spronarci a mordere su ogni pallone. Se gli andremo dietro, potremo toglierci delle soddisfazioni. Cercheremo di giocarcela con tutti ma non guardare il nome che sia il Savona o un’altra corazzata. Dobbiamo salvarci”.

“Obiettivi personali? Quelli non li dico. In generale di segnare il più possibile e di dare una mano alla squadra”.