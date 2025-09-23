  • News24
Apostolato digitale

Il 25 settembre ad Andora il convegno “Vivere e sperare al tempo delle macchine intelligenti”

Appuntamento alle 20.30 per una serata di approfondimento cn Don Luca Peyron, figura di spicco dell'apostolato digitale

Andora. Un appuntamento di grande attualità a Palazzo Tagliaferro.  Il 25 settembre 2025, alle ore 20:30, nella sala polivalente di Largo Milano 1, ad Andora, la Parrocchia Cuore Immacolato di Maria, con il patrocinio del Comune di Andora, organizza un convegno pubblico dedicato a un tema cruciale del nostro tempo: “Vivere e sperare al tempo delle macchine intelligenti”.

Relatore d’eccezione sarà Don Luca Peyron, docente presso l’Università Cattolica e figura di spicco dell’Apostolato Digitale, riconosciuto a livello nazionale per la sua profonda competenza nel dialogo tra fede, tecnologia e società. La sua esperienza accademica e pastorale offrirà una prospettiva unica, ma estremamente accessibile, su come l’intelligenza artificiale stia trasformando il nostro modo di vivere, lavorare e prendere decisioni.

Ad introdurre l’ospite  sarà Barbara Raso, Temporary HR Manager e Communication expert.

L’incontro, organizzato in collaborazione con BNI Il Faro di Andora, rappresenta un’occasione per comprendere in modo chiaro e accessibile le sfide, le opportunità e i rischi dell’AI. Ingresso libero.

L’ospite

Luca Giorgio Peyron è un presbitero e saggista italiano. Dal 2021 è faculty fellows del Centro Nexa su Internet e Società del Politecnico di Torino e dal 2022 fa parte del Consiglio scientifico dello Humane Technology Lab (HTLAB) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Ha fondato e coordina dal 2019 il Servizio per l’Apostolato Digitale dell’Arcidiocesi di Torino, uno dei primi servizi a livello globale che si occupa della connessione tra digitale e fede.  Dal 2025 è responsabile della pastorale della cultura tecno scientifica dell’Arcidiocesi di Torino.

Come pastoralista ha dato vita a diverse iniziative utilizzando in particolare i new media considerate innovative come la prima piattaforma web per il volontariato universitario nata sotto gli auspici di Papa Francesco e da questi sostenuta e poi ampliata.

Dal 2017 collabora con il corso in Direzione d’Impresa, Marketing e Strategia, ed i master universitari in Marketing, Sales & Digital Communication ed in Marketing, Sales & Management dell’Industria Alimentare dell’Università di Torino. insegna Teologia dell’Educazione presso IUSTO – Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo, Spiritualità dell’Innovazione presso l’Università degli Studi di Torino e Teologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore(Milano – Torino)

