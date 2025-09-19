Il 21 settembre torna la Giornata di sostentamento dei sacerdoti

Savona. Un gesto di riconoscenza verso i sacerdoti che ogni giorno si prendono cura delle nostre comunità. È questo l’invito che la Chiesa italiana rivolge ai fedeli in occasione della XXXVII Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostentamento del clero, in programma domenica 21 settembre.

Oggi più che mai i sacerdoti rappresentano una risorsa fondamentale. Sono annunciatori del Vangelo nella concretezza della vita quotidiana, artigiani di relazioni autentiche, punti di riferimento per famiglie in difficoltà, anziani soli, giovani disorientati o in cerca di lavoro. Con discrezione e tenacia, offrono tempo, energie e ascolto costruendo reti di solidarietà e accompagnando percorsi di fede e rinascita.

“La Giornata richiama l’attenzione sull’importanza della missione dei sacerdoti, sulla bellezza del loro servizio e sulla corresponsabilità richiesta alla comunità cattolica – spiega il responsabile del Servizio Promozione per il Sostegno Economico alla Chiesa cattolica Massimo Monzio Compagnoni – È un’opportunità per esprimere gratitudine verso uomini di fede, speranza e prossimità, che ogni giorno offrono la loro vita per il bene delle comunità. Sostenerli non è solo un atto economico ma un segno concreto di appartenenza e partecipazione ecclesiale”.

Spesso erroneamente si crede che l’obolo domenicale sia sufficiente a garantire il sostentamento del clero ma in molte realtà queste risorse non coprono il necessario. “Fa riflettere il fatto che oggi le offerte deducibili a favore dell’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero coprono meno del 2% del fabbisogno annuale complessivo – aggiunge Monzio Compagnoni – Dietro ogni sacerdote c’è una vita interamente dedicata agli altri e ogni offerta, anche la più piccola, è un modo per dire ‘grazie’ e sostenere concretamente i nostri preti, permettendo loro di continuare ad essere presenza operosa nelle parrocchie”.

Le offerte deducibili, istituite con la revisione del Concordato oltre quarant’anni fa, rimangono ancora oggi uno strumento poco conosciuto e sottoutilizzato. Nel 2024 le offerte raccolte, pari a 7,9 milioni €, hanno contribuito al sostentamento di circa 31mila sacerdoti attivi nelle 226 diocesi italiane, inclusi 250 fidei donum (missionari in Paesi in via di sviluppo) e 2.517 sacerdoti anziani o malati, che, pur avendo concluso il loro ministero, restano testimoni di una vita spesa per il Vangelo. L’ammontare raccolto, pur significativo, resta però lontano dai 522 milioni € necessari a garantire una remunerazione dignitosa (attorno ai mille € mensili per 12 mesi) a ciascun presbitero.

Sul sito web www.unitineldono.it è possibile effettuare una donazione in maniera sicura e semplice. Chi lo desidera può anche iscriversi alla newsletter mensile per ricevere aggiornamenti dal Servizio Promozione sostegno economico CEI, scoprire storie vere di sacerdoti e comunità che da nord a sud del Paese rendono visibile il volto della Chiesa che ama, accoglie e accompagna.