I pescatori, la Madonna che arriva dal mare e il concerto all’alba: ecco il nuovo murale alle Fornaci di Savona

Savona. Un nuovo murale arricchisce la facciata di ponente del civico 17a di via Saredo, nel quartiere Fornaci di Savona, affacciato sulla piazza della chiesa.

L’opera, di forma circolare e dalle dimensioni di 2,5 x 2,5 metri, è stata realizzata a pennello agli inizi di settembre dalla valbormidese Monica Porro, su richiesta del comitato organizzatore della Festa del Mare “Burgu de Furnaxi”.

“Il murale – spiega l’artista – racchiude, in un’unica immagine, dai toni quasi onirici, alcuni simboli identitari del quartiere: i pescatori, la processione con la Madonna che giunge dal mare, e il concerto all’alba, la musica come arte. I toni dominanti del bianco e del blu, che avvolgono e uniscono questi elementi, sono anche un voluto omaggio alla tradizione ceramica di Savona e Albissola“.

L’opera è stata inaugurata il 3 settembre e in questa occasione la serata è stata animata da una toccante esibizione di musica tradizionale ligure con il gruppo di canto popolare “I Giovani Canterini di S. Olcese”, interpreti del Trallalero, che hanno cantato — e incantato — il pubblico all’interno della chiesa.