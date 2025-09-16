Gusto e solidarietà si uniscono: la Festa del Volontariato incontra “Albenga in Tavola”

Albenga celebra le eccellenze del territorio con un evento che unisce gusto, solidarietà e intrattenimento. Sabato 20 settembre, in occasione della Festa del Volontariato, va in scena “Albenga in Tavola – la Zucchina Trombetta”, una giornata interamente dedicata alla cucina, alle tradizioni e alla valorizzazione dei prodotti tipici locali.

Il programma prevede: presentazione delle “Ricette di Volontariato” curate dalle Associazioni presenti; talk food con ospiti ed esperti del settore; show cooking & wine tasting; acrobatic show itinerante dei Durbani Kenya.

A condurre la giornata sarà Fata Zucchina (Renata Cantamessa), in presenza e in diretta streaming sulla sua pagina Facebook. Non mancheranno i momenti di svago con live music a cura di Sara e Francesca e spazi dedicati ai più piccoli con animazione per bambini.

La Festa del Volontariato – organizzata insieme alle associazioni che fanno parte della consulta cittadina – sarà inoltre l’occasione per incontrare le associazioni che operano sul territorio in diversi ambiti, da quello culturale a quello socio-sanitario e per incontrare i volontari, apprendere l’attività che svolgono, informarsi, supportarli e ringraziarli. È importante che, in particolare i giovani, si avvicinino al mondo del volontariato che permette di aiutare il prossimo e di vivere esperienze che possono davvero cambiare la vita.

Domenica 21 settembre – Albenga protagonista a CHEESE (Bra)

Il progetto “Albenga in Tavola” prosegue fuori città: domenica 21 settembre la zucchina trombetta e i presìdi Slow Food di Albenga saranno presentati nell’ambito di CHEESE (Bra) con la speciale partecipazione di Carlin Petrini.

In programma: show cooking con degustazioni gratuite a cura dell’istituto alberghiero di Alassio; agrimercatino a cura dell’Azienda della Scuola Agraria di Albenga; spazio ai produttori dell’Ortofrutticola di Albenga e ai produttori vitivinicoli di Vite in Riviera.

Un’occasione unica per scoprire e assaporare le eccellenze della tradizione ingauna, coniugando gusto, cultura e solidarietà.