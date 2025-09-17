Guerra in Medio Oriente, NoRearmEurope Savona organizza due presidi ad Albenga e Finale Ligure

Finale Ligure/Albenga. Il movimento NoRearmEurope Savona ha organizzato per sabato 20 settembre dalle 17 alle 19 due presidi per protestare contro la guerra in corso in Medio Oriente. Le due manifestazioni si terranno ad Albenga in piazza 4 Novembre (vicino al municipio) e a Finale in piazza di Spagna (sul lungomare.

“Ciò che sta accadendo a Gaza ha trasformato il mondo e niente sarà più come prima – dicono da NoRearmEurope Savona – Il genocidio e lo sterminio della popolazione palestinese rappresentano un dramma infinito e chi lo sta attuando, il Governo Israeliano e tutti i paesi che ‘stanno a guardare’ perché, come dice il ‘loro’ ministro degli esteri Tajani ‘è prematuro’, dovranno subire le giuste conseguenze delle loro azioni secondo il diritto internazionale”.

“E allora, visto che i governi sono complici, l’azione parte dal basso, tutte e tutti insieme, chi sulle barche salpate per Gaza, chi da terra con gli occhi puntati e pronti a reagire in caso di attacco, bloccando i porti, le città, i trasporti, le scuole e quant’altro. Siamo in buonissima compagnia perché sono centinaia le mobilitazioni spontanee ed organizzate che attraversano il paese, l’Italia, l’Europa e il mondo intero, dal più piccolo paese alla più grande delle metropoli”.

“Sosteniamo la Global Sumud Flotilla, difendiamo i nostri fratelli e le nostre sorelle che sono su quelle barche, fermiamo il massacro del popolo palestinese. Per tutto questo e per molto altro ancora invitiamo le cittadine e i cittadini a partecipare ai presidi. Solo bandiere della pace e palestinesi”.