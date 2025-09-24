Savona. Si è svolta questa mattina a Savona la memoria liturgica dei Santi Angeli Custodi: alle 9.30, al Santuario Nostra Signora di Misericordia, il vescovo Calogero Marino ha officiato la celebrazione eucaristica per la Guardia di Finanza, il cui patrono è San Matteo apostolo ed evangelista, la cui festa liturgica cade il 21 settembre.

Alla cerimonia religiosa hanno preso parte i vertici provinciali della Guardia di Finanza, oltre alle autorità civili e militari del savonese.

San Matteo è stato dichiarato santo patrono della Guardia di Finanza nel 1934 dal cardinale Eugenio Pacelli, il futuro Papa Pio XII, con l’auspicio che tutti i finanzieri potessero unire l’esercizio puntuale del dovere nei confronti dello Stato alla fedele sequela di Cristo.