Gruppo di minoranza “SìAmo Millesimo”: “Commercianti trascurati in uno dei borghi più belli d’Italia”

Millesimo. “Il Gruppo consigliare di minoranza “SìAmoMillesimo”, a malincuore ma con la non sopita e sempre forte volontà di denunciare la triste situazione del suo amato paese nella speranza di rivederlo, prima o poi, rifiorire e tornare a splendere come merita, ritiene di evidenziare quanto segue. Millesimo, uno dei Borghi più belli d’Italia, purtroppo conosce anche la preoccupante realtà del declino commerciale, nonostante le indiscusse capacità, la volontà e l’impegno dei suoi commercianti che lavorano strenuamente senza mai risparmiarsi”.

Questo il messaggio lanciato da uno dei gruppi di opposizione, guidato da Manuela Benzi, che prosegue: “Diverse sono le realtà commerciali che negli ultimi tempi hanno chiuso i battenti e le motivazioni esulano dalla capacità e dalla gestione dei loro titolari ma sono da ricercare tristemente nella sempre minore attrattività del nostro Comune che si presenta trascurato, sporco, lasciato a sé stesso, non appetibile. Millesimo ha grandi potenzialità del tutto ignorate dall’attuale Amministrazione comunale noncurante dei vari settori tra cui quello relativo al turismo e alla cultura… è sufficiente vivere il territorio quotidianamente come facciamo noi della minoranza scrivente, per comprendere pienamente la veridicità e la sostanza di quanto diciamo. I turisti vengono a visitare Millesimo ma si trovano delusi e spaesati dalla pochezza di ciò che offre dal punto di vista pratico, nessuna informazione turistica degna di questo nome, sporcizia ed erbacce ovunque, edifici storici chiusi. Se il passaparola funziona sulla base dei premi e dei riconoscimenti ottenuti negli anni da Millesimo, altrettanto funziona relativamente alla negativa esperienza di chi, da fuori, viene a visitarlo”.

E ancora: “Tutto questo fa male al paese, ai suoi cittadini, al commercio e alle attività in generale, al decoro, al rispetto per il nostro amato territorio; non è cambiando ogni anno il logo della Festa del tartufo che si curano l’evento in sé, la promozione turistica e del territorio, anzi! La festa Nazionale del tartufo, così importante, presuppone il mantenimento nel tempo del logo che la contraddistingua e ne preservi l’identità! Questo triste quadro non è altro che il prodotto di un mancato lavoro da parte dell’Amministrazione comunale che si esprime attraverso una ridotta e parziale attività peraltro approssimativa e superficiale. Un altro risvolto della situazione è il funzionamento “a corrente alternata” di alcuni degli uffici comunali che i cittadini hanno difficoltà a contattare e che, spesso, non rispettano gli orari di apertura al pubblico dimostrando tutt’altro che rispetto per la collettività e per i valori istituzionali. Sono tantissime le lamentele che come gruppo di minoranza riceviamo anche rispetto a questo argomento che denuncia la grande difficoltà di contatto e di comunicazione da parte dei cittadini nei confronti degli uffici comunali”.

“Le lamentele massicciamente espresse dai commercianti nelle ultime ore e relative all’incredibile, assurda, irrispettosa decisione dell’Amministrazione comunale che non consente loro se non residenti a Millesimo di ricevere il Pass per il transito veicolare e il parcheggio nei giorni di festa, è soltanto una delle nitide espressioni della svilente situazione che riguarda l’amministrazione del nostro paese. Anche se scontato, esprimiamo la nostra comprensione e la nostra vicinanza ai commercianti penalizzati nel loro prezioso lavoro dalla detta decisione dell’Amministrazione comunale e ci permettiamo di aggiungere che, nella veste di eventuali amministratori, avremmo riservato loro un trattamento decisamente diverso”, concludono dal gruppo.