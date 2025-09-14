Global Sumud Flotilla, Giordano (M5S): “Solidarietà in mare e in aula: la Liguria sostenga gli attivisti diretti a Gaza”

Liguria. “Buon vento alle imbarcazioni italiane della Global Sumud Flotilla, partite ieri pomeriggio alla volta di Gaza. Buon vento agli attivisti italiani come il nostro senatore Marco Croatti e il fondatore di ‘Music for Peace’ Stefano Rebora. La spedizione, carica di tonnellate di aiuti per i palestinesi stremati, mette l’accento sull’urgenza di tutelare chi si pone in prima linea per portare aiuti a una popolazione inerme”. Così il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano, primo firmatario di un ordine del giorno sottoscritto da tutti i gruppi dell’opposizione.

“Come M5S, domani mattina in Regione (con una conferenza stampa indetta alle 11.15), presenteremo l’ordine del giorno sottoscritto da tutti i gruppi consiliari dell’opposizione, per chiedere che la Regione, attraverso la Conferenza Stato-Regioni, solleciti il Governo nazionale a definire strumenti di tutela e protezione per chi partecipa a missioni umanitarie internazionali. Difendere gli attivisti significa proteggere il diritto alla solidarietà e alla pace. La maggioranza regionale non sia pavida: martedì, in apertura di Consiglio, firmi scegliendo la parte giusta: le istituzioni liguri sostengano la sicurezza e i diritti di chi opera in prima linea per la cooperazione internazionale”.

“L’iniziativa dell’odg si inserisce nel quadro delle prerogative riconosciute alle Regioni dall’ordinamento italiano (articolo 117 della Costituzione), che consente di farsi promotrici di istanze presso lo Stato nelle materie di propria competenza e in quelle di rilievo internazionale e umanitario”.