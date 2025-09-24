Giornata mondiale per la sicurezza del paziente 2025, tutte le iniziative di Asl2

Savona. Il 17 settembre di ogni anno si celebra il “World Patient Safety Day”, la Giornata Mondiale per la Sicurezza del Paziente, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e recepita in Italia con direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2019, su proposta del ministro della salute.

La ricorrenza ha l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e gli operatori sanitari sul tema della sicurezza delle cure e della persona assistita, con l’intento di prevenire i danni evitabili che possono verificarsi durante l’assistenza sanitaria.

Lo slogan scelto dall’OMS per l’edizione 2025 è “Sicurezza delle cure sin dall’inizio”, per sottolineare l’importanza di garantire cure sicure fin dalla gravidanza e nei primi anni di vita del bambino, considerando la particolare vulnerabilità di questa fase.

Anche quest’anno l’Azienda Socio Sanitaria Ligure 2 aderisce alla Giornata con un calendario di eventi e momenti di incontro dedicati alla cittadinanza.

Mercoledì 24 settembre – Carcare

Il Dipartimento Attività territoriali e Riabilitazione organizza l’incontro conclusivo del progetto “Okkio alle 3 A: Alimentazione, Attività fisica ed Abitudini salutari”, che nel corso del 2025 ha coinvolto i bambini delle scuole del territorio (istituto comprensivo di Carcare). Durante l’evento, alunni e operatori sanitari presenteranno i risultati del percorso educativo e divulgativo dedicato alla promozione di corretti stili di vita.

Sabato 27 settembre – Savona, Piazza Pertini (ore 9.00 – 12.30)

Dalle 9 alle 12.30 in piazza Pertini a Savona, pediatri, ostetriche, infermieri, fisioterapisti, operatori del 118 e altri professionisti saranno a disposizione della cittadinanza presso alcuni stand allestiti per l’occasione per dare informazioni e approfondire insieme i temi più richiesti legati alla salute di mamma e bambino: alimentazione, allattamento, salute della schiena, controlli della vista, sviluppo cognitivo, benessere psico-fisico, prevenzione, pronto intervento in casi di emergenza.

Saranno presenti e a disposizione dei cittadini per informazioni le associazioni di volontariato e tutela del Comitato Misto Consultivo di Asl2, alcune pubbliche assistenze e la Croce Rossa.

Lunedì 6 ottobre – Andora

L’ultima giornata in programma, a cura degli operatori del Distretto Albenganese, è anch’essa dedicata ad alimentazione, attività fisica e corretti stili di vita con gli alunni dell’istituto comprensivo di Andora-Laigueglia.

Il focus 2025 è dunque centrato sulla salute materno-infantile e sull’importanza della prevenzione e della sicurezza delle cure fin dall’inizio del percorso di vita, in gravidanza, nel puerperio e nei primi anni di sviluppo e crescita del bambino, grazie al coinvolgimento dei professionisti che quotidianamente operano in questo ambito.