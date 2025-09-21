Giornata mondiale dell’Alzheimer, in Liguria servizi e centri dedicati: ecco cosa fare

Liguria. Si celebra oggi, domenica 21 settembre, la Giornata Mondiale dell’Alzheimer occasione per sensibilizzare cittadini e le famiglie sull’importanza della diagnosi precoce e della presa in carico delle persone affette da disturbi cognitivi.

Riconoscere i primi segnali della malattia è il primo passo per affrontarla con consapevolezza e per garantire alle persone fragili un percorso di cura adeguato, che coinvolge medici, strutture sanitarie e famiglie.

“Questa giornata – sottolinea Massimo Nicolò, assessore alla Sanità della Regione Liguria – ci ricorda quanto sia fondamentale non sottovalutare i primi campanelli d’allarme dell’Alzheimer. Intervenire tempestivamente permette di migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie, offrendo loro un percorso di diagnosi e cura strutturato e supportato dalla nostra rete sanitaria. Regione Liguria è impegnata a garantire un’assistenza sempre più vicina alle persone e ai caregiver, con l’obiettivo di non lasciare nessuno solo davanti a questa malattia, in particolare attraverso i Cdcd, Centri per i disturbi cognitivi e le demenze, strutture ambulatoriali specializzate che forniscono servizi per la cura e la presa in carico dei pazienti con demenze”.

Il percorso in Liguria

In caso di sospetto Alzheimer, il primo riferimento è il medico di famiglia, che può individuare i segnali della malattia, proporre un test cognitivo (come il Gpcog) e prescrivere, se necessario, una Tac cerebrale e gli esami di laboratorio di base. Qualora il sospetto venga confermato, il paziente viene indirizzato ai Centri per i disturbi cognitivi e le demenze, presenti uno per ogni Asl. In particolare, nell’Asl 3 genovese sono attivi tre centri, con sedi centrali e distaccate, a disposizione delle famiglie.

A questo link il dettaglio con i servizi e le sedi dei CDCD

https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/53210:centri-per-disturbi-cognitivi-e-demenze-pieghevole.html?Itemid=15374