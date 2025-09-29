Giornata della salute, il Lions Club Valbormida ringrazia l’Ordine delle Professioni Infermieristiche

Cairo Montenotte. Durante la Giornata della Salute organizzata dal Lions Club Valbormida i cittadini hanno potuto usufruire di screening gratuiti, ricevere consulenze personalizzate e partecipare ad attività di educazione alla prevenzione.

“Il contributo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche non si è limitato solamente all’aspetto tecnico, ma ha mostrato il vero volto della professione: vicinanza, ascolto e impegno sociale”, commentano dal Club.

“Una presenza numerosa e competente che ha fatto la differenza, confermando ancora una volta il ruolo fondamentale degli infermieri non solo negli ospedali, ma anche sul territorio, accanto ai cittadini”, concludono.