Garlenda, primo giorno di scuola nella primaria rinnovata: lavori per 470mila euro

Garlenda. Primo giorno di scuola con taglio del nastro speciale per i bambini della primaria di Garlenda che da lunedì entreranno in un edificio completamente riqualificato dal punto di vista dell’efficientamento energetico e inaugureranno il rinnovato parco giochi pubblico.

Sono stati infatti ultimati i lavori da 470mila euro finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e conclusi in tempo per l’avvio dell’anno scolastico.

“Gli interventi hanno riguardato l’efficientamento energetico e la sicurezza dell’edificio – annuncia il sindaco Alessandro Navone- sono stati installati il cappotto in lana di roccia, nuovi serramenti, pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria. E’ stato anche realizzato anche l’isolamento del sottotetto e del lastrico solare. Oggi vi è la ventilazione meccanica controllata in ogni aula. Sul versante della sicurezza è stato revisionato l’impianto antincendio. Rinnovata anche la grande pergola all’ingresso”.

Un pacchetto di opere che consegna alla comunità scolastica una struttura sostenibile a bassa dispersione di calore.

La giornata inaugurale avrà anche un secondo momento di festa: i piccoli alunni saranno protagonisti dell’apertura del rinnovato parco giochi comunale, a pochi passi dalla scuola, riqualificato per offrire uno luogo di svago quotidiano.

“Attendono da tempo il loro spazio dedicato che abbiamo riqualificato con giochi nuovi e una conformazione che lo rende accogliente e sicuro – prosegue Navone – Sappiamo che non vedono l’ora di poter utilizzare la nuova torre col doppio scivolo. Il primo giorno di scuola segnerà così anche il ritorno alla consuetudine di ritrovarsi al parco dove, accanto ai giochi nuovi, abbiamo lasciato anche quelli ancora in buone condizioni e adatti all’uso. E’ il nostro augurio per un buon anno scolastico ai bimbi e alle loro famiglie. Nel tempo seguiranno ulteriori migliorie.“