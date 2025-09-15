Garlenda, primo giorno di scuola con l’inaugurazione del rinnovato parco giochi

Garlenda. In occasione dell’avvio dell’anno scolastico, i bimbi della scuola primaria di Garlenda hanno partecipato all’apertura del parco giochi pubblico rinnovato, situato a pochi passi dall’edificio scolastico. Posate le cartelle in aula, hanno lasciato i banchi per provare i nuovi giochi:scivoli, altalene e dondoli, in uno spazio pensato per favorire la socializzazione e provvisto anche di tavolini dove è possibile fare i compiti, disegnare o dedicarsi a semplici giochi di società.

“I bambini attendevano da tempo il loro spazio dedicato, che abbiamo rinnovato con giochi nuovi e una conformazione accogliente e sicura – spiega il sindaco Navone -. Non vedevano l’ora di provare la nuova torre con doppio scivolo. Il primo giorno di scuola segnerà così anche il ritorno alla consuetudine di ritrovarsi al parco, dove, accanto alle nuove strutture, abbiamo mantenuto quelle ancora in condizioni sicure. È il nostro augurio di buon anno scolastico ai bimbi e alle loro famiglie. Vorrei ringraziare per l’impegno profuso il progettista, l’impresa, il personale e gli operai comunali e il consigliere Alberto Brunco che ha seguito con attenzione tutte le ultime fasi di realizzazione. Era prioritario riconsegnare lo spazio ai bimbi e alle famiglie, ma stiamo già vagliando per il futuro ulteriori migliorie» – annuncia Navone.

L’intervento di riqualificazione ha posto grande attenzione alla sicurezza e alla socializzazione. Per le aree verdi sono state scelte piante locali, fra quelle più colorate e profumate. Particolare investimento è stato destinato alla pavimentazione sicura e drenante, mentre le diverse zone del parco sono state disegnate per favorire la socializzazione e anche momenti di studio all’aperto.

“I nuovi tavolini colorati permetteranno in futuro di ospitare giochi da tavolo, come scacchi e dama – ha dichiarato il Sindaco Navone – È in fase di realizzazione anche una cartellonistica speciale che racconterà le eccellenze di Garlenda attraverso lo sguardo dei bambini”.