Garlenda, grazie alla cena benefica “Solidali sotto le stelle” donati 5.500 euro a Basta Poco

Garlenda. Consegnati 5500 euro all’Associazione Basta Poco, il risultato della cena benefica “Solidali sotto le stelle” che il 23 luglio scorso ha animato Borgata Ponte con una suggestiva tavolata colorata di bianco e rosso, i colori dello stemma comunale. Un evento frutto di un lavoro di squadra fra Comune di Garlenda, Pro Loco, associazioni e ristoratori locali che hanno lavorato insieme per preparare e servire le pietanze.

Con l’ importante risultato arrivano anche i ringraziamenti ufficiali da parte dell’amministrazione comunale: “Grazie a tutti per averci regalato una serata indimenticabile di condivisione, bellezza e solidarietà – ha dichiarato la vice sindaco Ranzini – Garlenda si è vestita di bianco e rosso, i suoi colori, e si è accesa sotto le stelle per una serata che ha superato ogni aspettativa. ‘Solidali sotto le stelle’ non è stata soltanto una cena benefica, ma un’esperienza di comunità, amicizia e generosità che ha unito cittadini, volontari, associazioni e aziende del territorio in un unico grande abbraccio”.

“Un grazie sincero a tutte le persone che hanno partecipato, dimostrando che insieme possiamo davvero fare la differenza – aggiunge il Sindaco Navone – Grazie alla Pro Loco di Garlenda, che con passione e dedizione ha curato ogni dettaglio della serata. Siamo felici di annunciare che l’intero ricavato dell’evento è stato devoluto all’associazione “Basta Poco Onlus”, che ogni giorno porta aiuto concreto e vicinanza umana alle persone più fragili del nostro territorio”.

“Il Comune di Garlenda è grato a tutti i partner e sponsor che hanno creduto nel progetto e lo hanno sostenuto, rendendolo possibile”.